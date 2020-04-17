РИАМО - 17 апр. В многоквартирном доме в Котельниках произошло загорание в одной из квартир, площадь пожара составила пять квадратных метров, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



«В 00:00 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже по адресу: городской округ Котельники, дом 20, квартира 1. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире на площади пять квадратных метров», - говорится в сообщении.



Возгорание удалось ликвидировать уже через 20 минут. Однако в результате происшествия есть пострадавшие.