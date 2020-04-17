РИАМО - 17 апр. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, максимальная температура воздуха днем составит 10 градусов, кроме того, возможны небольшие дожди в течение дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В облаках появятся просветы, апрельское солнце будет сменятся небольшим дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов, по области — 5-10 градусов», — говорится в сообщении.

Сохранится северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 12-17 метров.

Относительная влажность воздуха составит около 70%. Атмосферное давление немного вырастет и составит 736 миллиметров ртутного столба.

Для того, чтобы легче переносить скачки погоды, необходимо соблюдать рекомендованные врачом назначения. Например, не лишним будет использование различных общеукрепляющих методов — начинать день с водных процедур или простейшей гимнастики.