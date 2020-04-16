РИАМО - 16 апр. Общественные пространства Подмосковья высоко оценили за рубежом, благоустроенные территории заслужили положительную оценку со стороны крупнейших сообществ онлайн-архитекторов и дизайнеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

За последние полгода четыре благоустроенных территории региона отмечены на ведущих зарубежных архитектурных сайтах. Сайты Architizer и Mooool оценили следующие территории: сквер перед стеной Коломенского кремля, набережную реки Быковки в Жуковском, набережную озера Сенеж в Солнечногорске и набережную в Щелкове вдоль улицы Шмидта.

«Это очень важно, что наши пространства отмечены зарубежными экспертами. Это высокая оценка как архитектурной составляющей, так и комфорта городов в целом. Мы понимаем, что в Подмосковье появляются современные, красивые общественные пространства достойного уровня», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Особенностью сквера перед стеной Коломенского кремля является размещение там фонарей в виде одного из элементов кровли. Также специалисты отметили огоньки подсветки в траве, создающие в темное время суток ощущение «мерцающего парка».

Уникальность солнечногорской набережной проявилась в деликатном благоустройстве природной зоны с использованием экологичных материалов; высоко оценили расположенные там озеро и естественный рельеф. Набережная в Щелкове поразила всех грамотным делением на два уровня: для активного отдыха и для отдыха у воды. Также там оборудовали спуски для инвалидов.

Набережная реки Быковки в Жуковском понравилась экспертам успешной реализацией общественного пространства для жителей на изгибе реки, с подчеркнутой природной формой рельефа, где открывается лучший вид на реку с большими видовыми балконами и местами для отдыха.