РИАМО - 16 апр. Очередная встреча зампреда правительства Московской области Вадима Хромова с бизнесом состоялась в четверг и была проведена в формате видеоконференции, на нее зарегистрировалось более 700 предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Свыше 70% вопросов, которые были получены в рамках регистрации предпринимателей на встречу, так или иначе касались мер господдержки бизнеса. Поэтому в приветственном обращении зампред еще раз подробно озвучил решения, принятые властями на федеральном и региональном уровнях для содействия бизнесу в преодолении сложного периода.

«Мы услышали целый ряд вопросов, которые носят системный характер. В частности, сейчас для промышленников остро стоит проблема авансовых платежей ресурсоснабжающим организациям. В текущей ситуации предприниматели предлагают перейти на оплату по факту потребления. Этот запрос мы приняли к сведению и готовы отработать его с представителями ресурсоснабжающих организаций», - сказал Хромов.

Также предпринимателей волнует вопрос обеспечения санитарной безопасности сотрудников по пути к месту работы и обратно.

По словам Хромова, в этом бизнесу готовы помочь, оказав им содействие в заключении контрактов с транспортными предприятиями. Такой подход позволит выделить отдельный транспорт для сотрудников отдельно взятого предприятия.

Всего в рамках встречи было озвучено около 30 вопросов и инициатив от бизнеса. Помимо мер поддержки, предприниматели также интересовались проблемами в текущей деятельности предприятий.

Вопросы касались земельно-имущественных отношений, ведения строительной деятельности, развития социально-ориентированных проектов и других тем.

Вопросы, которые предприниматели не успели озвучить в ходе видеоконференции, можно задать по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150 или отправить на адрес электронной почты: 0150@mosreg.ru.