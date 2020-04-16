РИАМО - 16 апр. Портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших оперных театров России по популярности у зрителей и онлайн-трансляциям на сайтах театров и в соцсетях, возглавил топ столичный Большой театр, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».

Список подготовили к Международному дню культуры, 15 апреля, в честь принятия пакта Рериха «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» в 1935 году.

«В первую десятку оперных театров России входят: Большой театр в Москве; Мариинский театр в Санкт-Петербурге; Новосибирский государственный академический театр оперы и балета; Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани», – отмечается в материале.

Также в топ вошли: Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде, Самарский академический театр оперы и балета, Саратовский академический театр оперы и балета и Астраханский государственный театр оперы и балета.

Рейтинг представили по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.

На период карантина по причине коронавируса многие музеи, театры и другие культурно-просветительские организации открыли доступ к бесплатным онлайн-выставкам, концертам, спектаклям для организации досуга россиян.

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Большой театр. Викторина 8 вопросов | Пройден 401 раз Большой театр — символ российской культуры, один из крупнейших театров в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Кроме того, здание Большого театра — это лучший образец классической русской архитектуры. Начать тест Большой театр. Викторина (1/8) Для какого российского композитора Большой театр стал первой профессиональной сценой? Фото Александр Кожохин © РИАМО Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички». Николай Римский-Корсаков Поздравляем! Ваш ответ верен. Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички». Петр Чайковский Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички». Модест Мусоргский Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички». Сергей Прокофьев Большой театр. Викторина (2/8) В каком году при крупном пожаре полностью погибло здание Большого театра? Фото сайт Большого театра © Фото 11 марта 1853 года Большой театр сгорел. Пожар длился несколько дней, после чего уцелели только каменные внешние стены здания и колоннада портика 1812 год Поздравляем! Ваш ответ верен. 11 марта 1853 года Большой театр сгорел. Пожар длился несколько дней, после чего уцелели только каменные внешние стены здания и колоннада портика 1853 год 11 марта 1853 года Большой театр сгорел. Пожар длился несколько дней, после чего уцелели только каменные внешние стены здания и колоннада портика 1878 год 11 марта 1853 года Большой театр сгорел. Пожар длился несколько дней, после чего уцелели только каменные внешние стены здания и колоннада портика 1902 год Большой театр. Викторина (3/8) Какой музыкальный инструмент напоминает форма зрительного зала Большого театра? Фото Александр Кожохин © РИАМО Поздравляем! Ваш ответ верен. Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику. Скрипка Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику. Арфа Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику. Металлофон Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику. Колокол Большой театр. Викторина (4/8) На какой рублевой купюре изображен Большой театр? Фото jaime.silva © flickr.com Большой театр изображен на купюре 100 рублей образца 1997 года. На лицевой стороне изображено здание Большого театра, а на оборотной стороне - Аполлон, управляющей колесницей - статуя, расположенная на фронтальной стороне здания. 50 рублей Поздравляем! Ваш ответ верен. 100 рублей Большой театр изображен на купюре 100 рублей образца 1997 года. На лицевой стороне изображено здание Большого театра, а на оборотной стороне - Аполлон, управляющей колесницей - статуя, расположенная на фронтальной стороне здания. 500 рублей Большой театр изображен на купюре 100 рублей образца 1997 года. На лицевой стороне изображено здание Большого театра, а на оборотной стороне - Аполлон, управляющей колесницей - статуя, расположенная на фронтальной стороне здания. 1000 рублей Большой театр. Викторина (5/8) Для каких цветов голландский цветовод Лефебр вывел два новых сорта и назвал их в честь Большого театра? Фото Gilmar Mattos © flickr.com Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади. Розы Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади. Хризантемы Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади. Лилии Поздравляем! Ваш ответ верен. Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади. Тюльпаны Большой театр. Викторина (6/8) На упаковке какого десертного лакомства можно увидеть изображение Большого театра? Фото официальный сайт фестиваля "Круг света" © Фото Поздравляем! Ваш ответ верен. Конфеты Изображение театра изображено на конфетах «Вдохновение» московской фабрики «Красный Октябрь». Торт Изображение театра изображено на конфетах «Вдохновение» московской фабрики «Красный Октябрь». Шоколад Изображение театра изображено на конфетах «Вдохновение» московской фабрики «Красный Октябрь». Пирожные Большой театр. Викторина (7/8) Какая скульптура расположена над фронтоном Большого театра? Фото Kostya Koukey © flickr.com Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы. Балерина Поздравляем! Ваш ответ верен. Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы. Колесница, управляемая богом Апполоном Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы. Тройка лошадей Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы. Скульптура Георгия-Победоносца на коне Большой театр. Викторина (8/8) Какой постановкой в 2002 году открылась Новая сцена Большого театра? Фото сайт Большого театра © Фото Здание Новой сцены Большого театра строилось с 1995 по 2002 год на месте исторических многоквартирных домов. Новая сцена открылась 29 ноября 2002 года оперой Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро» Здание Новой сцены Большого театра строилось с 1995 по 2002 год на месте исторических многоквартирных домов. Новая сцена открылась 29 ноября 2002 года оперой Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Опера М. И. Глинка «Руслан и Людмила» Здание Новой сцены Большого театра строилось с 1995 по 2002 год на месте исторических многоквартирных домов. Новая сцена открылась 29 ноября 2002 года оперой Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». Балет А. Хачатуряна «Спартак» Поздравляем! Ваш ответ верен. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» Великолепный результат! Вы настоящий ценитель! Браво! Поделиться результатом Здорово! Вы кое-что знаете о Большом театре! Для современного человека это не так уж и мало) Поделиться результатом Не интересуетесь балетом? Совсем-совсем нет? Стоило бы попробовать! Не так уж это и скучно)) Поделиться результатом Следующий вопрос Показать результат Пройти ещё разДругие викторины

Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.