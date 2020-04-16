РИАМО - 16 апр. Портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших оперных театров России по популярности у зрителей и онлайн-трансляциям на сайтах театров и в соцсетях, возглавил топ столичный Большой театр, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтата».
Список подготовили к Международному дню культуры, 15 апреля, в честь принятия пакта Рериха «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» в 1935 году.
«В первую десятку оперных театров России входят: Большой театр в Москве; Мариинский театр в Санкт-Петербурге; Новосибирский государственный академический театр оперы и балета; Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани», – отмечается в материале.
Также в топ вошли: Башкирский государственный театр оперы и балета в Уфе, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде, Самарский академический театр оперы и балета, Саратовский академический театр оперы и балета и Астраханский государственный театр оперы и балета.
Рейтинг представили по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.
На период карантина по причине коронавируса многие музеи, театры и другие культурно-просветительские организации открыли доступ к бесплатным онлайн-выставкам, концертам, спектаклям для организации досуга россиян.
Большой театр — символ российской культуры, один из крупнейших театров в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. Кроме того, здание Большого театра — это лучший образец классической русской архитектуры.
Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички».
Петр Чайковский
Поздравляем! Ваш ответ верен.
Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички».
Модест Мусоргский
Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички».
Сергей Прокофьев
Большой театр стал первой профессиональной сценой Петра Ильича Чайковского – в 1887 году он взял в руки дирижерскую палочку, и продирижировал премьерной постановкой оперы «Черевички».
Большой театр. Викторина (2/8)
В каком году при крупном пожаре полностью погибло здание Большого театра?
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Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику.
Арфа
Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику.
Металлофон
Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику.
Колокол
Своей великолепной акустикой, прославившей театр в Европе, Большой обязан Альберту Кавосу, который спроектировал зрительный зал по принципу скрипки: даже декор лож, выполненный из папье-маше, усиливал акустику.
Большой театр изображен на купюре 100 рублей образца 1997 года. На лицевой стороне изображено здание Большого театра, а на оборотной стороне - Аполлон, управляющей колесницей - статуя, расположенная на фронтальной стороне здания.
100 рублей
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500 рублей
Большой театр изображен на купюре 100 рублей образца 1997 года. На лицевой стороне изображено здание Большого театра, а на оборотной стороне - Аполлон, управляющей колесницей - статуя, расположенная на фронтальной стороне здания.
1000 рублей
Большой театр изображен на купюре 100 рублей образца 1997 года. На лицевой стороне изображено здание Большого театра, а на оборотной стороне - Аполлон, управляющей колесницей - статуя, расположенная на фронтальной стороне здания.
Большой театр. Викторина (5/8)
Для каких цветов голландский цветовод Лефебр вывел два новых сорта и назвал их в честь Большого театра?
Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади.
Хризантемы
Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади.
Лилии
Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади.
Тюльпаны
Поздравляем! Ваш ответ верен.
Известный голландский цветовод-селекционер Лефебр в 50-х годах был настолько потрясен постановкой этого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли, что вывел два новых сорта тюльпанов, которые назвал «Большой театр» и «Галина Уланова». Сейчас эти цветы высаживают на Театральной площади.
Большой театр. Викторина (6/8)
На упаковке какого десертного лакомства можно увидеть изображение Большого театра?
Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы.
Колесница, управляемая богом Апполоном
Поздравляем! Ваш ответ верен.
Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы.
Тройка лошадей
Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы.
Скульптура Георгия-Победоносца на коне
Над фронтоном Большого театра находится скульптура Аполлона, покровителя искусств, в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Все фигуры композиции полые, выполненные из листовой меди. Изготовлена композиция русскими мастерами в XVIII столетии по модели скульптора Степана Пименова. Первоначально Аполлон управлял тремя алебастровыми конями. Лишь после пожара 1853 года тройку на фронтоне заменили квадригой, отлитой из бронзы.
Большой театр. Викторина (8/8)
Какой постановкой в 2002 году открылась Новая сцена Большого театра?
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