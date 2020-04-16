РИАМО - 16 апр. Госжилинспекция Подмосковья оценила результаты первого месяца противоэпидемических работ в округах и выделила топ-10 муниципалитетов с лучшей организацией работ по дезинфекции подъездов жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В топ-10 таких округов попали Бронницы, Восход, Егорьевск, Зарайск, Звездный Городок, Клин, Краснознаменск, Лотошино, Рошаль и Фрязино.

«Большинство управляющих организаций за этот месяц стали показывать удовлетворительные результаты дезинфекции. Они на ходу, на своих ошибках учились новому делу. Госжилинспекция не только контролирует работу, но и оказывает методическую помощь. Совместно с областным министерством ЖКХ разработана видеоинструкция о том, как правильно обрабатывать подъезды», - сказала Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что в округах проводятся инструктажи и тренинги для представителей управляющих организаций. В результате – положительная динамика. По сравнению с концом марта количество подъездов, которые получают неудовлетворительную оценку при проверках, сократилось втрое.

В Московской области проводится ежедневная комплексная дезинфекционная обработка подъездов и входных групп многоквартирных домов. Госжилинспекция региона в постоянном режиме контролирует работу всех управляющих организаций региона. Первоочередное внимание уделяется сообщениям жителей о некачественной дезинфекции или ее отсутствии на портале «Добродел» и в социальных сетях.

Среди наиболее типичных нарушений, которые фиксируют жилищные инспекторы, – несоблюдение графиков проведения работ, недостаточная экипировка сотрудников, некачественная протирка поверхностей. Однако не всегда сигналы жителей подтверждаются.

Управляющие организации предоставляют вышедшим на проверку инспекторам убедительные доказательства проведения дезинфекции. Многие, чтобы не создавать лишнего дискомфорта жителям, проводят работы рано утром, а также используют вместо хлорсодержащих средств другие, с менее сильным запахом.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.