РИАМО - 16 апр. Правительство Московской области поддержало проект подпрограммы «Семейная ипотека» в составе госпрограммы «Жилище», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищной политики.

В ближайшее время в Подмосковье подпишут соглашение и определят список банков, куда граждане смогут обратиться за семейной ипотекой.

«Правительство Подмосковья одобрило жилищную программу, в рамках которой, начиная с января 2020 года при рождении и регистрации первенца в Московской области и при покупке квартиры в Подмосковье, семья получит право на снижение ставки по ипотеке на 3 процентных пункта», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Для того, чтобы принять участие в программе, у родителей должно быть российское гражданство, а также один из них должен иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Жилое помещение может быть куплено в новостройке Подмосковья. Помимо этого, место рождения и регистрации малыша должно быть непосредственно в Московской области, а дата рождения - не ранее 1 января 2020 года.