РИАМО - 16 апр. Законопроект об установке требований к указателям на остановках по межрегиональным маршрутам планируют рассмотреть на ближайшем заседании Мособлдумы, говорится пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации провел заседание в онлайн-режиме. В ходе обсуждения был рассмотрен законопроект, который установит требования к указателям на остановках по межрегиональным маршрутам. Речь идет об указателях на остановках вне автовокзалов и автостанций.

«В настоящее время в законе не прописано, какая именно информация должна быть размещена на указателях. В случае же принятия законопроекта пункт статьи будет четко ссылаться на правила», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Согласно законопроекту, на остановках должны быть указаны номера регулярных маршрутов, конечная остановка каждого маршрута, условное обозначение транспорта для перевозок пассажиров и багажа.

Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Мособлдумы.

Всего в Московской области действует 401 межрегиональный маршрут, их протяженность составляет больше 11 тысяч километров.