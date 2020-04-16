РИАМО - 16 апр. Московский Международный форум «Одаренные дети», который состоится в 23-ий раз, пройдет дистанционно, заявки на участие принимаются до 30 апреля, говорится в сообщении пресс-службы форума.

«Конкурсы второго и третьего туров пройдут дистанционно через интернет в офлайн путем рассмотрения жюри коротких видеороликов конкурсантов с их выступлениями», — отмечается в материале.

Первый этап конкурса проходит в рамках региональных, городских, школьных форумов в регионах РФ.

В этом году форум пройдет под девизом «Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!», это строки из стихотворения Роберта Рождественского. Жюри состоит из 22 человек.

Участие в форуме бесплатное. Торжественное награждение лауреатов состоится в августе 2020 года.

Форум призван оказать помощь одаренным детям и талантливой молодежи. Основными задачами конкурса являются развитие личности ребенка, воспитание патриотизма, высоких моральных качеств и содействие профессиональной ориентации участников.

Форум «Одаренные дети» проводится при поддержке ЦФО администрации президента РФ, Госдумы РФ и РАО «Роснефтегазстрой». Конкурс существует с 1998 года, за это время в нем поучаствовало 200 тысяч детей.