РИАМО - 16 апр. Десять незаконных водосбросов в реку Скалбу проверят поле окончания карантина в мае или июне, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В феврале была создана рабочая группа с участием специалистов министерства, которая должна была обследовать реку и выработать меры по улучшению ее экологического состояния. В итоге основные источники загрязнения были устранены - отремонтированы две аварийные канализационно-насосные станции.

«Однако в ходе осмотра в поселках Зеленоградский и Лесной были обнаружены еще 10 незаконных водосбросов от частных домовладений, а также с территорий дачных товариществ «Сказка» и «Зеленое поле», - говорится в сообщении.

По окончании режима карантина инспекторы эконадзора проверят информацию и привлекут к административной ответственности нарушителей.