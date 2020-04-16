РИАМО - 16 апр. Сотрудника Московской областной таможни ФТС России обвиняют в получении взятки, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам управления по противодействию коррупции ФТС России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Московской областной таможни ФТС России и его посредника», — отмечается в материале.

Сотрудник обвиняется в преступлении по статье 290 УК РФ «Получение взятки», в отношении посредника возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».