РИАМО - 16 апр. Электроснабжение восстановили в Можайском городском округе, где ранее без света остались около 300 человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Электричество в связи с техническим нарушением выключилось около 19:30 в четверг в деревне Шаликово. Без света остались магазины, частный сектор и СНТ. На место выехала аварийная бригада.

«В 21:10 электроснабжение восстановлено», - сказал собеседник агентства.

Перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не должны превышать двух часов.