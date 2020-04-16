РИАМО - 16 апр. В Сергиево-Посадском округе возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, которое повлекло загрязнение окружающей среды, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что коммерческая организация на протяжении длительного времени хранила на земельном участке, расположенном в селе Парфеново Сергиево-Посадского городского округа, отходы с нарушением установленных правил», — отмечается в материале.

Компанию неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение санитарных правил. По оценке экспертов, вред, нанесенный окружающей среде из-за складирования отходов, составил 29 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Следователи планируют допросить сотрудников организации и потребовать документы, которые подтверждают разрешение на переработку, хранение и утилизацию отходов. По делу назначат судебно-экологическую экспертизу. Расследование дела продолжается.