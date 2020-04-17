РИАМО - 17 апр. Традиционная онлайн-сессия проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» состоится в пятницу в 14:00, на ней садоводам и дачникам расскажут об оформлении земельных участков общего пользования, объектов на них, а также исправлении реестровых ошибок, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что это вопросы, с которыми сталкиваются все садоводческие и дачные товарищества и которые важно решить для обеспечения комфорта в СНТ.

«Благодаря цифровизации многие услуги и консультации специалистов можно получить не выходя из дома, но важно знать, в каком случае, каким способом и куда обращаться заявителю. В проекте «Цифровые СНТ Подмосковья» специалисты дают практические советы по земельно-имущественным вопросам», - сказала Адигамова.

Первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил важность информирования садоводов и дачников в период самоизоляции, поскольку вопросы имущества не всегда можно отложить «на потом». Еженедельные встречи в Instagram-аккаунте помогают информировать дачников об изменениях в законодательстве, тем самым повышая осведомленность жителей СНТ в вопросах оформления недвижимости.

Встреча пройдет в Instagram-аккаунте Союза дачников Подмосковья @souzdachnikov.

Проект «Цифровые СНТ Подмосковья» реализован на двух платформах: в Instagram проходят трансляции, а в Telegram-каналах структур публикуются новости отрасли и другая полезная информация для садоводов и дачников.

Особенностью проекта является не только возможность проведения встреч с дачниками онлайн, но и ответы на вопросы, поступающие в течение недели в аккаунты структур, на почту и в ходе самой трансляции.

В трансляции примут участие заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, заместитель генерального директора Московского областного БТИ Михаил Книгин, начальник экспертного отдела Московского областного БТИ Михаил Лигай и заместитель директора Королевского филиала Московского областного БТИ Наталья Собко.