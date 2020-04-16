РИАМО - 16 апр. С 11 апреля в Москве выдано около 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на общую сумму 50 миллионов рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

За нарушение режима самоизоляции в Москве жителю грозит штраф до 4 тысяч рублей. За повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

«У нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 миллионов рублей. За последние сутки это примерно 2 тысячи протоколов», - сказал Данчиков.

За последние сутки в столице выявили 1 370 новых случаев коронавируса.

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