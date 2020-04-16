РИАМО - 16 апр. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева кардинально поменяла свой стиль, перекрасив волосы в яркие оттенки синего, фиолетового и сиреневого цвета, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спортсменка опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, где предстает перед подписчиками в новом имидже, а в комментарии под фотографией она написала фразу из песни рок-группы «Кино» «Хочу перемен!».

«Перемен требуют наши сердца», — написала Исинбаева.

Спортсменке исполнится в июле 38 лет. Всю жизнь она носила естественный темный цвет волос, однако фанатам понравился ее новый образ. Они написали восхищенные комментарии к снимку.

«Супер! Елена, вы неотразимы!» — отметила одна из подписчиц спортсменки.

Также поклонники подчеркнули, что новая прическа ей очень идет, а все перемены во внешнем виде отразятся положительно и на жизни женщины.