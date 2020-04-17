РИАМО - 17 апр. Прием заявок на участие в конкурсе для столичных предпринимателей «Прорыв года» будет идти до 28 августа, подведение итогов конкурса из-за коронавируса перенесли с 25 мая на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы — главы аппарата мэра и правительства Натальи Сергуниной, премия впервые вручалась в 2019 году. Тогда в оргкомитет прислали 35 тысяч заявок, а церемония награждения собрала несколько тысяч зрителей. Финалистами стали 31 предприниматель.

«Итоги второго конкурса обязательно подведем, но позже, когда ситуация будет подходящей. Пока решили продлить заявочную кампанию до конца лета, чтобы еще больше предпринимателей могли принять участие в конкурсе», — сказала Сергунина.

В этот период организаторы проведут серию образовательно-просветительских онлайн-мероприятий для московских бизнесменов, добавила она.

Принять участие в премии могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в столице. Финалистов выберут москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».

Члены экспертного совета определят победителей в нескольких номинациях: «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года», «Стартап года» и «Гран-при года».

Также в 2020 году объявлены две новые номинации. «Креативный предприниматель года» — для проектов в модной индустрии, кино, дизайне и музыке, и «Цифровой предприниматель года» — для малого и среднего бизнеса в IT-сфере.

Победители получат индивидуальную коммуникационную программу продвижения от московского правительства. В программу входят услуги по рекламе бизнеса на федеральных каналах и радиостанциях, digital-продвижению товаров и услуг, а также по размещению наружной рекламы на улицах города.