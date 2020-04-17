РИАМО - 17 апр. Прием заявок на участие в конкурсе для столичных предпринимателей «Прорыв года» будет идти до 28 августа, подведение итогов конкурса из-за коронавируса перенесли с 25 мая на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заместителя мэра столицы — главы аппарата мэра и правительства Натальи Сергуниной, премия впервые вручалась в 2019 году. Тогда в оргкомитет прислали 35 тысяч заявок, а церемония награждения собрала несколько тысяч зрителей. Финалистами стали 31 предприниматель.
В этот период организаторы проведут серию образовательно-просветительских онлайн-мероприятий для московских бизнесменов, добавила она.
Принять участие в премии могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в столице. Финалистов выберут москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».
Члены экспертного совета определят победителей в нескольких номинациях: «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года», «Стартап года» и «Гран-при года».
Также в 2020 году объявлены две новые номинации. «Креативный предприниматель года» — для проектов в модной индустрии, кино, дизайне и музыке, и «Цифровой предприниматель года» — для малого и среднего бизнеса в IT-сфере.
Победители получат индивидуальную коммуникационную программу продвижения от московского правительства. В программу входят услуги по рекламе бизнеса на федеральных каналах и радиостанциях, digital-продвижению товаров и услуг, а также по размещению наружной рекламы на улицах города.
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