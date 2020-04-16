РИАМО - 16 апр. Перелетные птицы возвращаются в столицу раньше сроков, недавно в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» специалисты заметили белых трясогузок, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» заметили зябликов, скворцов, жаворонков, некоторые виды куликов, вяхирей, певчих дроздов, чаек, гоголей, зарянок, пеночек-весничек.

«Недавно в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» наблюдали белых трясогузок, которые тоже уже вернулись в столицу. Также в этом парке видели зарянку и грачей. Прошлой зимой одна зарянка оставалась зимовать в парке, и грачи последние десятилетия остаются в городе», – отмечается в материале.

Сейчас пернатые активно ищут корм и восстанавливают силы после перелета от мест зимовки (перелетные птицы) или после зимовки (оседлые птицы). Они выбирают участки, которые подходят для гнездования, и обозначают границы выбранной территории громким пением.

Многие птицы уже приступили к строительству гнезд, часто занимая искусственные гнездовья. Сотрудники парка «Кузьминки-Люблино» сняли небольшой фильм о жизни птиц, который можно будет посмотреть 17 апреля на официальных страницах «Мосприроды» в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

Некоторые пернатые еще на «подлете». В ближайшее время ожидается прилет журавлей, кукушек, варакушек, соловьев, мухоловок, иволг, ласточек, стрижей и других видов птиц. Всего в столицу прилетят около 100 видов птиц, более 70 из которых занесены в Красную книгу Москвы.