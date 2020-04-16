РИАМО - 16 апр. Ночью сотрудникам Каширского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» с местной АЗС о наличии возгорания, экипаж группы задержания успел предотвратить дальнейшее распространение огня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в городском округе Кашира на 127 километре федеральной трассы М-4 «Дон» на охраняемой АЗС.

«На место происшествия выехал экипаж группы задержания. Выяснилось, что в результате замыкания электропроводки произошло возгорание. До приезда пожарного расчета сотрудники Росгвардии подручными средствами пожаротушения локализовали открытый очаг возгорания <…>, удалось не допустить дальнейшего распространения огня», – отмечается в материале.

Сотрудники АЗС поблагодарили росгвардейцев за оперативность и предотвращение большого пожара.