РИАМО - 16 апр. Главный внештатный кардиолог Минздрава Подмосковья Мария Глезер рассказала, почему в группу риска по коронавирусу входят лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По ее словам, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки лица старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Мера необходима для того, чтобы уберечь здоровье тех, кто наиболее уязвим. Особенно это касается лиц с болезнями сердца и сосудов.

«Любой инфекционный процесс может спровоцировать развитие острых сердечно-сосудистых состояний, в том числе инфаркта, инсульта, а также вызвать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с хроническими заболеваниями повышается риск осложнений при присоединении инфекции», — пояснила Глезер.

Кроме того, она подчеркнула, что из-за инфекции признаки, характерные для заболевания сердечно-сосудистой системы, могут быть неясными, «стертыми» и маскироваться симптомами вирусного заболевания, что может задерживать постановку диагноза.

Лицам с болезнями сердца и сосудов необходимо ежедневно контролировать артериальное давление, не пропускать прием лекарственных препаратов, назначенных врачом, и не менять существующую терапию. При этом важно не забывать и о физических нагрузках, которых во время самоизоляции становится меньше.

«Примите простые, но действенные меры – чаще проветривайте помещение, при этом избегайте переохлаждения. Ежедневно дома занимайтесь гимнастикой», — добавила врач.

По ее словам, упражнения не должны быть тяжелыми, чтобы не вызвать чрезмерной усталости. Не следует выполнять упражнений, связанных с натуживанием и задержкой дыхания, с наклонами головой вниз. Но широкие движения руками, ногами, поворотами туловища, приседания, упражнения с мячом или гимнастическими резинками могут быть весьма полезными.

Кардиолог напомнила, что важно уделять внимание и правильному питанию. В условиях сниженной физической активности калорийность пищи должна быть ниже.

Нужно увеличить употребление свежих овощей и фруктов, пить больше жидкости — до 2-2,5 литров – чай, морс, но не сладкая газировка. Необходимо кушать кисломолочные продукты, куриное мясо и рыба также должны быть включены в рацион.

«Но самая главная рекомендация — оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции. Это однозначно снизит риск заболевания и позволит сохранить здоровье», — заключила Глезет.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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