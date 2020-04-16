РИАМО – 16 апр. Строительство первой очереди тепличного комплекса завершается в городском округе Серпухов, первую рассаду там планируется вырастить в середине лета этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Компания «Туровский тепличный комплекс» завершает строительство первой очереди комплекса площадью 6 гектаров. Площадь основной теплицы овощей закрытого грунта составит 5 гектаров, и 1 гектар займет рассадное отделение», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что на стройплощадку завезено более 90% оборудования и материалов. Уже возведены металлокаркасы теплицы, произведено остекление 50% кровли. Построены здания котельной и сервисной зоны.

По его словам, также выполнены работы по укладке всех коммуникаций. Смонтированы и подготовлены к пуско-наладке четыре газопоршневые установки.

Полностью закончить остекление теплицы и рассадного отделения строители планируют к концу мая.

Разин отметил, что в середине июня планируют запустить рассадное отделение, в июле – высадить рассаду в основные теплицы, а в начале октября – получить первый урожай томатов. Планируемый объем производства – 4 тысячи тонн овощей в год.

Объем инвестиций первой очереди составляет 1,7 миллиарда рублей. После запуска первой очереди тепличного комплекса будет создано 90 новых рабочих мест.