РИАМО - 16 апр. По данным аналитиков торговых онлайн-площадок, россияне стали активнее покупать радиоприемники после перехода на режим самоизоляции, который ввели в стране в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает «Радио 1».
Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» отметили, что клиенты начали активно покупать радиоприемники еще в конце марта.
«Пик интереса к данной категории пришелся на 12 апреля. Тогда спрос на устройства вырос более чем на 40% по сравнению с 29 марта», — сказал представитель пресс-службы сервиса.
Пользователи чаще всего интересуются недорогими радиоприемниками — в пределах 1,2 тысячи рублей.
Эксперты AliExpress также заявили об увеличении спроса на эту категорию товаров. К примеру, за первые недели апреля рост продаж радиоприемников составил 10% в сравнении с последними неделями марта.
«Лидерами продаж стали портативные радиоприемники и цифровые приемники с колонками», — рассказали аналитики AliExpress Россия.
Это музыкальное наполнение эфира в связке с диджеем
Это песни в эфире на общую тематику
Прирожденный радиоведущий
Скорее всего, вы работаете на радио или мечтаете туда попасть, потому что без труда отличаете джингл от лайнера и готовы хоть сейчас «зарезать» Лободу так, что даже опытные диджеи восхитятся. Вы знаете радиоведущих в лицо и помните все шутки Бачинского и Стиллавина, и вас не бесит, когда одна и та же новая песня находится целыми днями в ротации. Когда вы слушаете радио, то невольно придумываете собственную подводку, а дозвонившись в эфир, способны пошутить даже лучше, чем ведущий. Если вы еще не в радио-тусовке, то стоит задуматься, может, сейчас самое время, чтобы перестроить жизнь на нужную волну.
В детстве вас завораживало проводное радио у бабушки дома, в 90-е вы наверняка фанатели от Антона Комолова, Шелест или Ксении Стриж и не представляли свое утро без джинглов любимой радиостанции, а повзрослев, пересели на разговорное радио и готовы слушать часами «Серебряный дождь» или «Эхо Москвы». Вы из тех, кто не раз дозванивался в эфир, чтобы выиграть билеты в кино, проголосовать за звезду, попасть на фестиваль или просто высказать свое мнение. И вполне возможно, у вас дома скопились радийные футболки, рюкзаки и компакт-диски когда-то популярных групп.
Вы не против радио фоном в машине, но как только заканчивается музыка и начинается болтовня диджеев, тут же переключаетесь. Радийный сленг вам непонятен, и выражение «зарезать Лободу» вы легко примете за сводку из криминальной хроники. Пусть вы не знаете имена радиоведущих и вряд ли отличите Energy от Radio Record, но вас это мало волнует, потому что вы больше любите смотреть Youtube или ТВ.
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