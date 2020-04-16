РИАМО - 16 апр. По данным аналитиков торговых онлайн-площадок, россияне стали активнее покупать радиоприемники после перехода на режим самоизоляции, который ввели в стране в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает «Радио 1».

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» отметили, что клиенты начали активно покупать радиоприемники еще в конце марта.

«Пик интереса к данной категории пришелся на 12 апреля. Тогда спрос на устройства вырос более чем на 40% по сравнению с 29 марта», — сказал представитель пресс-службы сервиса.

Пользователи чаще всего интересуются недорогими радиоприемниками — в пределах 1,2 тысячи рублей.

Эксперты AliExpress также заявили об увеличении спроса на эту категорию товаров. К примеру, за первые недели апреля рост продаж радиоприемников составил 10% в сравнении с последними неделями марта.

«Лидерами продаж стали портативные радиоприемники и цифровые приемники с колонками», — рассказали аналитики AliExpress Россия.

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«Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? 10 вопросов | Пройден 282 раза Пройдите викторину РИАМО ко Дню радио и узнайте, смогли бы вы стать диджеем на радио. Начать тест «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (1/10) Как называется логический переход от мысли ведущего к песне в эфире? Фото kinopoisk.ru © Подводка Прелюдия Вступление «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (2/10) Что произносит радиоведущий в эфире? Фото © Тост Доклад Спич «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (3/10) Для чего радиоведущему не потребуется фэйдер? Фото kinopoisk.ru © Чтобы принимать звонки от слушателей Чтобы вывести себя или песню в эфир Чтобы пригласить гостя в студию «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (4/10) Как называется музыкальная фраза с названием радиостанции? Фото pixabay.com © Лайнер Джингл Дроппер «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (5/10) Что имеет в виду радиоведущий, когда говорит, что нужно «зарезать» Лободу? Фото @lobodaofficial © Обрезать длинную песню Снять песню с эфира Переключить песню на другую «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (6/10) Диджея попросили выйти в эфир «на хвосте». Что нужно сделать? Фото © Дождаться, когда зазвучит джингл, и выйти в эфир Дождаться проигрыша в конце песни и на сильной доле выйти в эфир Дождаться, пока гости закончат диалог, и выйти в эфир «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (7/10) «Сходи в кефир вместо меня». Куда пойдете? Фото kinopoisk.ru © Пойду домой Выйду в эфир В отпуск, конечно, пойду «кефирить» «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (8/10) Что такое жесткая ротация на радио? Фото © Трек часто прокручивается в эфире радиостанции Трек звучит чуть громче, чем остальные Трек играет исключительно в жестком электронном ремиксе «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (9/10) Что такое одежда для эфира? Фото kinopoisk.ru © Джинглы, музыкальные подкладки для новостей и программ «Лук» радиоведущего, в котором он ведет эфир Песни, которые будут обрамлять эфир «Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих? (10/10) А как выглядит «линейка» на радио? Фото kinopoisk.ru © Это микшерный пульт Это музыкальное наполнение эфира в связке с диджеем Это песни в эфире на общую тематику Прирожденный радиоведущий Скорее всего, вы работаете на радио или мечтаете туда попасть, потому что без труда отличаете джингл от лайнера и готовы хоть сейчас «зарезать» Лободу так, что даже опытные диджеи восхитятся. Вы знаете радиоведущих в лицо и помните все шутки Бачинского и Стиллавина, и вас не бесит, когда одна и та же новая песня находится целыми днями в ротации. Когда вы слушаете радио, то невольно придумываете собственную подводку, а дозвонившись в эфир, способны пошутить даже лучше, чем ведущий. Если вы еще не в радио-тусовке, то стоит задуматься, может, сейчас самое время, чтобы перестроить жизнь на нужную волну. Фото /www.kinopoisk.ru © Поделиться результатом Фанат радио В детстве вас завораживало проводное радио у бабушки дома, в 90-е вы наверняка фанатели от Антона Комолова, Шелест или Ксении Стриж и не представляли свое утро без джинглов любимой радиостанции, а повзрослев, пересели на разговорное радио и готовы слушать часами «Серебряный дождь» или «Эхо Москвы». Вы из тех, кто не раз дозванивался в эфир, чтобы выиграть билеты в кино, проголосовать за звезду, попасть на фестиваль или просто высказать свое мнение. И вполне возможно, у вас дома скопились радийные футболки, рюкзаки и компакт-диски когда-то популярных групп. Фото pixabay.com © Поделиться результатом Флегматичный слушатель Вы не против радио фоном в машине, но как только заканчивается музыка и начинается болтовня диджеев, тут же переключаетесь. Радийный сленг вам непонятен, и выражение «зарезать Лободу» вы легко примете за сводку из криминальной хроники. Пусть вы не знаете имена радиоведущих и вряд ли отличите Energy от Radio Record, но вас это мало волнует, потому что вы больше любите смотреть Youtube или ТВ. Фото pixabay.com © Поделиться результатом Следующий вопрос Показать результат Пройти ещё разДругие викторины

Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.