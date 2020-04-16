РИАМО - 16 апр. На юго-востоке столицы завершается реконструкция здания для размещения международной клиники кардиоангиологии, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Клиника будет расположена по адресу: 5-я Кожуховская улица, владение 28 (ЮВАО, район Южнопортовый).

«В настоящее время проверяется устранение застройщиком замечаний итоговой проверки. В случае, если все замечания устранены, будет оформлено заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.

Медучреждение возводят на месте заброшенного кирпичного трехэтажного здания 1941 года постройки, не являвшегося объектом культуры. В обновленном здании расположатся медицинские, административные, технические помещения. Клиника будет носить международный характер. Общая площадь здания составит 1,4 тысячи квадратных метров.

На одном из этажей предусмотрены палаты для временного пребывания маломобильных пациентов. Для сотрудников и пациентов предусмотрена гостевая автостоянка.

Инвестор-застройщик данного проекта – АНО «Международная клиника кардиоангиологии».

Предполагаемый срок ввода клиники в эксплуатацию – первое полугодие 2020 года.

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