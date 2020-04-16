РИАМО - 16 апр. Директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев рассказал, что результаты новых тестов на коронавирус, точность которых свыше 99,9%, можно будет получить всего за 30 минут, сообщается на сайте kp.ru.

Валеев отметил, что компания способна выпускать более 2,5 миллионов тест-систем в неделю, которые являются передовыми научными разработками. Над ними работала российско-японская команда создателей тест-системы EMG. Принцип ее действия - быстрая молекулярная диагностика на изотермальных реакциях. Эту тест-систему приобретают для диагностики коронавируса в России и за рубежом.

«Точность нашего теста свыше 99,9%», - сказал Валеев.

Он уточнил, что этот тест способен распознать вирус, даже если его концентрация в организме очень мала, что касается людей с хорошим иммунитетом, у которых болезнь проходит бессимптомно.

По его словам, компания может выпускать 2,5 миллиона тестов и 1 тысячу портативных лабораторий в неделю, а в дальнейшем это число может увеличиваться.

Также Валеев рассказал, что японская сторона разрабатывала реагенты, а российская – занималась производством и созданием портативной минилаборатории, поэтому все коммерческие права на использование технологии передали России.

В первую очередь тесты поступят в приемные покои стационаров, так как необходима быстрая диагностика заболевания. Эти системы уже в тестовом режиме используют инфекционные больницы. Скоро они массово поступят в стационары.

Также эта система будет активно использоваться в аэропортах, так как она позволяет получить результат теста еще до того, как пассажиры возьмут багаж.

В России с начала эпидемии подтверждено 27 938 случаев заражения, зарегистрировано 232 летальных исхода, вылечились 2304 человека.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

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- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

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- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.