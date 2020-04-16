РИАМО - 16 апр. Около 300 человек остались без электричества в Можайском городском округе, аварийная бригада уже выехала на место, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ранее об отключении электричества сообщили жители деревни Шаликово, свет выключили в магазинах, частном секторе и СНТ.

«Есть технарушение. С 19:20. Население около 300 человек. Аварийная бригада выехала», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что социально значимых объектов в населенном пункте нет.

«Перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не должны превышать двух часов», - заключил собеседник агентства.