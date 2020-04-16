РИАМО - 16 апр. Региональные власти наделяются полномочиями по регулированию любительского рыболовства в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В регионе уже подготовили проекты документов с поправками в закон «О правительстве Московской области» и в положение о министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Данными поправками власти региона наделяются полномочиями по ограничению любительского рыболовства.

«Правительство Подмосковья в лице Минэкологии получит право ограничивать любительское рыболовство в трех случаях: при угрозе наступления ЧС природного характера, при практических изменениях сроков нереста рыбы и размножения водных биоресурсов и <…> при ухудшении состояния водных объектов», – сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

На данный момент лишь около 60% водных объектов Московской области находятся в удовлетворительном состоянии. Многие из водоемов сильно загрязнены по причине сброса в них недостаточно очищенных сточных вод, захламления мусором русел и прибрежных зон.

Люди продолжают ловить рыбу и употреблять ее в пищу, рискуя при этом собственным здоровьем и здоровьем близких. По словам замминстра, теперь, после согласования с федеральным Минсельхозом, появилась возможность ограничивать рыболовство на проблемных водоемах.

Минэкологии Подмосковья проводит регулярное обследование водных объектов региона, оценивая их экологическое состояние, состав вод и донных отложений. По результатам последнего обследования высота донных отложений в малых реках региона колеблется от восьми до 15 сантиметров.

Наиболее загрязненными оказались отложения в Отре, Дорке, Шувойке, самые высокие концентрации металлов выявили в отложениях рек Семиславка и Березовка.