РИАМО - 16 апр. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с «СТС Медиа» запускает проект «Занятные чтения», в рамках которого Елена Летучая, Михаил Шац, Катя Гершуни и другие звезды прочитают детские сказки, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

«Известные телеведущие и актеры прочитают любимые сказки прямо из дома, чтобы развлечь детей во время самоизоляции и дать возможность родителям заняться своими делами. Видео со сказками появятся 16 и 17 апреля в официальных группах телеканалов СТС, «Домашний», «ЧЕ!» и СТС Love и в дальнейшем будут доступны в записи по хештегу #ЗанятныеЧтения», - говорится в сообщении.

Сказки будут читать ведущие телеканалов Елена Летучая, Михаил Шац, Павел Астахов, Влад Чижов, Александр Белькович, Григорий Ляховецкий, Катя Гершуни, актрисы Анна Невская, Ольга Павловец и Юлия Такшина, экс-участницы группы «Ранетки» Женя Огурцова и Лена Третьякова.

Проект «Занятные чтения» пройдет под девизом «Дети слушают, родители отдыхают»: с помощью сказок можно занять ребенка, уложить его спать, пока взрослые занимаются делами, работают или отдыхают.

Ребята услышат знакомые сказки: «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина, «Свинопас» Г.Х. Андерсена, «Мишкина каша» Н.Н. Носова, «Элмер на ходулях» Д. Макки, «Как муравьишка домой спешил» В.В. Бианки, русская народная сказка «По щучьему велению» и другие.

Ведущая шоу «Детки-предки» на телеканале СТС и «Летучий надзор» на канале «ЧЕ!» Елена Летучая расскажет сказку собственного сочинения «Волшебник Лексикон».

Расписание эфиров доступно в афише «Дома — это ОК!», где собраны все онлайн-события, которые происходят в «Одноклассниках». Чтобы пользователи могли интересно проводить время в самоизоляции, в соцсети также организованы онлайн-постановки от известных театров и виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям на специальном портале «Мы в музей».