РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. Директор Балашихинского водоканала Николай Говричев передал самоизолированной жительнице округа необходимые лекарства, за помощью к нему женщина обратилась по номеру телефона, указанному в информационном письме на двери подъезда ее дома, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Для дополнительной помощи гражданам, помимо волонтеров, в Балашихе сформировали штаб по противодействию распространения инфекции. Объявления с необходимой информацией для жителей с указанием телефона ответственного от городского штаба по каждому микрорайону появились на дверях подъездов многих домов.

«Есть там и мой номер. Мне звонят граждане с различными вопросами, которые я помогаю решить. Ни один звонок не остается без внимания. Вчера позвонила Ирина Конова. Ей необходимо было приобрести медикаменты. Получив рецепт и купив все необходимые лекарства, я привез их. В беседе выяснилось, что она бывший работник водоканала», - сказал Говричев.

Такие информационные письма появились на территории округа с целью предупредить граждан о необходимости оставаться дома. Также в объявлениях содержатся и телефоны горячей линии, куда можно обратиться в случае возникновения симптомов коронавируса, сообщить о контакте с зараженным человеком, задать вопрос, касающийся инфекции или вызвать врача на дом.