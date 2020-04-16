РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 апр. Депутаты Балашихи передали 220 пасхальных куличей общественным организациям городского округа, благотворительная акция прошла в приемной Балашихинского отделения партии «Единая Россия», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ранее куличи освятил настоятель Троицкого храма в микрорайоне Павлино иеромонах Лазарь. Куличи передали обществу ветеранов войны и труда «Огонек» микрорайона Железнодорожный, общественной организации многодетных семей «Много деток – хорошо», отделению Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный, центру особых детей «Лучик» и благотворительному фонду многодетных семей «Большая семья».

«Было много звонков от пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, которые переживали, что не смогут из-за карантинных мер отпраздновать светлый праздник Пасхи. Вместе с депутатами Ульяной Кондряковой, Андреем Коровушкиным, Галиной Ченцовой и Сергеем Бутусовым мы приняли решение провести благотворительную акцию по передаче пасхальных куличей пяти городским общественным организациям, от которых поступили заявки», – сказал Ефимов.

Председатель общества ветеранов войны и труда «Огонек» Нина Васильева поблагодарила депутатов и отметила, что все члены организации в зоне риска по возрасту и заболеваниям. Многие прикованы к постели, и эти куличи, прежде всего, для них.

По словам заместителя руководителя отделения Всероссийского общества инвалидов микрорайона Железнодорожный Антона Морозова, в Балашихе создан городской штаб, в который входят депутаты округа. Чувствуется слаженность работы по оказанию помощи незащищенным гражданам в период пандемии.

«Это уже третья акция поддержки, которую депутаты и волонтеры оказывают нашей организации. Мы уже получили защитные маски, дезинфицирующие средства, продуктовые наборы», – подчеркнул Морозов.

Депутаты продолжат работу по оказанию помощи людям, которым необходимо соблюдать самоизоляцию.

«Мы проводим онлайн-приемы, отвечаем на вопросы в социальных сетях. Особое внимание нашим ветеранам, которые накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне оказались одни», – отметила Кондрякова.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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