РИАМО - 16 апр. Около 1,2 миллиона школьников и студентов в Московской области в настоящий момент проходят дистанционное обучения из-за распространения в регионе коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Кроме того, на территории Подмосковья организованы 565 дежурных групп в 505 детских садах.

«Количество школ составляет 1391, в них учатся 885,5 тысяч человек. Дистанционное обучение организовано в 1387 школах (884,2 тысячи обучающихся). В 13 организованы дежурные группы для начальной школы (15 групп, 21 обучающийся), в четырех школах организованы каникулы (по графику, для 1304 обучающихся)», - говорится в сообщении.

В удаленном режиме учатся и студенты 84 профессиональных образовательных организаций. Кроме того, полностью на дистанционный режим переведены студенты шести вузов.

До 30 апреля в Подмосковье действуют особые меры для борьбы с распространением коронавируса: школы и детские сады полностью закрыты для посещения. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.