РИАМО - 16 апр. За неделю на железной дороге в Московской области погибли шесть человек, это в два раза больше, чем на предыдущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Погибшим было от 17 до 63 лет.

«С начала года на железной дороге Московской области уже погибли 93 человека, 80% из них переходили пути в неположенном месте», — говорится в сообщении.

Чаще всего несчастные случаи происходят на Рязанском, Казанском и Курском направлениях Московской железной дороги.

Жителей призвали не переходить железную дорогу в неположенном месте.