РИАМО – 16 апр. Реконструкцию спорткомплекса «Старт» в Реутове планируют завершить в 2022 году, получена исходно-разрешительная документация, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Объект включили в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Получена исходно-разрешительная документация на реконструкцию.

«Уже сформирован пакет документов и передан для проведения процедур по проектированию реконструируемых сооружений МАУ «Спорткомплекс «Старт» в городском округе Реутов. Завершить реконструкцию сооружений спорткомплекса планируется в 2022 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и реконструкция объектов будут проводиться за счет бюджетных средств.

Государственная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Подмосковья была утверждена в 2018 году. Главная ее цель – повышение качества и доступности объектов здравоохранения, дошкольного, среднего, дополнительного и высшего образования, а также реконструкция существующих объектов.