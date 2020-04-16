РИАМО - 16 апр. Следственный комитет инициировал проверку по информации о нарушении прав жителей одного из многоквартирных домов столицы, по словам жильцов, управляющая компания подделывает протоколы собраний собственников, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в эфире новостной программы вышел сюжет о нарушении прав жителей одного из ЖК на проспекте Вернадского. В сюжете сообщалось, что в данном доме не работает часть лифтов, есть нарекания к противопожарной безопасности, на одном из этажей открылось общежитие.

«Жильцы отмечают, что управляющая компания подделывает протоколы собраний собственников жилья. По данным фактам следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организовали проведение доследственной проверки», – сказала Иванова.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.