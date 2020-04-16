РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали двоих мужчин по подозрению в краже металлических контейнеров около домов на Садовом проезде и улице Головашкина в Реутове, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с заявлением о том, что около домов, расположенных на улице Головашкина и Садовом проезде, были похищены металлические контейнеры. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны 41-летний и 50-летний местные жители. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.