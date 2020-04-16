РИАМО - 16 апр. В Московской области социальные работники обзвонили 1,3 миллиона пенсионеров, соцработники предлагали пожилым жителям помощь, также было обработано более 28 тысяч поступивших заявок на помощь, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Чтобы узнать, кто нуждается в помощи, социальные службы обзванивают граждан из категорий риска, выявляют их потребности: кому-то нужно сходить в магазин, в аптеку или проконсультироваться по мерам социальной поддержки. Такие звонки сотрудниками совершаются ежедневно.

«Если пенсионеры Московской области поменяли свои контактные данные, а нам об этом не сообщили – необходимо обратиться по телефону горячей линии в управление социальной защиты населения по месту жительства», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В случае, если по каким-то причинам телефон не отвечает или недоступен, сотрудники соцзащиты приходят на дом лично, соблюдая меры безопасности. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30 (после начала работы автоинформатора нужно сначала нажать 0, далее - 4).

Социальные службы с начала действия режима самоизоляции обзвонили 1,3 миллиона пожилых, обработали более 28 тысяч поступивших заявок на помощь, а также приобрели и доставили совместно с волонтерами необходимые продукты и лекарства.

Кроме того, одиноким жителям старшего поколения на самоизоляции с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума оказывают адресную помощь в виде бесплатных продуктовых наборов.

Для жителей Московской области старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями предусмотрены выплаты в размере 3 тысяч за соблюдение режима самоизоляции. Ее выплачивают по частям - первая часть в начале режима самоизоляции, и вторая часть уже начала поступать на счета с 14 апреля.

Если житель из группы риска не получил выплату, ему необходимо обратиться на горячую линию: 8(800)550-50-30 (после начала работы автоинформатора нужно сначала нажать 0, далее - 4).

Из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности. Ограничена работа ряда предприятий и организаций, жители должны соблюдать домашний режим. Для поездок по региону на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

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