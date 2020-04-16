РИАМО - 16 апр. Мелиоративные работы стартовали на территории Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках программы министерства сельского хозяйства РФ «Развитие мелиоративного комплекса России» цех мелиорации ЗАО «Куликово» Дмитровского округа приступил к выполнению плана на 2020-2021 годы.

План предусматривает реконструкцию систем орошения и осушения на площади 414 гектаров.

Работы начались в апреле. На осушении заболоченных земель работает специальная техника.