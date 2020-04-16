РИАМО - 16 апр. Tele2 отмечает рост потребления интернет-трафика пользователями Skylink в Московском регионе, самыми активными пользователями оказались жители Нахабина в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

На неделе с 30 марта по 3 апреля пользователям Skylink понадобилось 143 Пб интернета. Это на 84% превышает объем потребления в первую неделю марта – время до начала периода самоизоляции.

«Москвичи начали уезжать на дачи во второй половине марта. Именно столичные пользователи Skylink стали лидерами по темпам роста интернет-трафика», — говорится в сообщении.

С введением новых мер по профилактике коронавируса (30 марта) оператор наблюдает пиковый прирост абонентов в области – количество скачанного интернет-трафика увеличилось на 36% по сравнению с предыдущей неделей. Тогда как в первой половине марта прирост составлял не более 13%. По среднему количеству интернет-трафика на одного пользователя жителям Московского региона понадобилось всего 33 Гб на клиента.

Самыми качающими в последнюю неделю марта оказались жители Нахабина в Красногорске, деревни Федорцово и СНТ «Источник» в Сергиево-Посадском округе, а также Зарайска.

Количество заявок на подключение к скоростному мобильному интернету Skylink в Московском регионе остается стабильно высоким. В последнюю неделю марта число желающих подключиться в восемь раз превышало аналогичный показатель в начале месяца.

Tele2 – единственный сотовый оператор в России, который использует диапазон частот 450 МГц для расширения зоны покрытия сети LTE.