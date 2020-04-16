РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. Настоятель Троицкого храма в микрорайоне Павлино Балашихи иеромонах Лазарь (Беломоин) в преддверии Пасхи освятил более 200 куличей для благотворительной акции, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Более 200 освященных куличей накануне светлого праздника Пасхи мы передадим общественным организациям инвалидов, ветеранов и многодетным семьям Балашихи. Это благотворительная акция, которая организована совместно с депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой, Андреем Коровушкиным, Галиной Ченцовой и Сергеем Бутусовым», - сказал Ефимов.

По завершению пасхальной службы иеромонах Лазарь поздравил жителей Балашихи с наступающим светоносным праздником Пасхи Христовой и попросил их оставаться и молиться дома.

«Храм наш закрыт для посещений. Как и вся страна, мы соблюдаем карантинные меры, связанные с непростой эпидемиологической ситуацией в Московской области. Богослужения проходят без посетителей, при участии клира и необходимых сотрудников, с соблюдением всех мер предосторожности», - подчеркнул он.