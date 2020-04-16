РИАМО - 16 апр. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы опубликовал видео страшной в аварии на трассе в столице, при этом в результате аварии никто не пострадал.

В видео показано, как одна машина в плотном потоке на трассе неожиданно задела боком отбойник и рикошетом вылетела на соседние полосы, после чего снова пересекла все полосы движения и остановилась. Два колеса покатись по проезжей части, а поток машин остался позади.

«Все закончилось хорошо, пострадавших нет, и даже ни одной машины не задето!» - говорится в сообщении под видео.