РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Управляющая компания планирует отремонтировать тротуар на улице Академика Доллежаля в Подольске в 2020 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать ямы во дворе на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики. Он отметил, что на тротуаре вокруг дома №32 много ям и проломов.

«В соответствии с информацией, полученной от представителя управляющей компании ООО «УК Август ЖКХ», в управлении которой находится многоквартирный дом №32 по улице Академика Доллежаля, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на придомовой территории включены в план по содержанию и текущему ремонту на 2020 год», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.