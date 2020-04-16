РИАМО - 16 апр. Открытие российского интернет-форума «РИФ.Онлайн» прошло в онлайн-режиме, в панельной дискуссии приняли участие эксперты IT-отрасли, представители бизнеса и государственной власти.
Среди докладчиков: Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Алексей Волин (Минкомсвязь), Алексей Комиссаров (РСВ), Андрей Воробьев (КЦ доменов RU/ РФ), Карен Казарян (РАЭК), Василий Черный (Brand Analytics), Сергей Давыдов (НИУ ВШЭ), Борис Омельницкий (Яндекс), Андрей Ярных (Лаборатория Касперского), Антон Губницын (ТИАР-Центр), Иван Кургузов (РАЭК).
В рамках дискуссии Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, презентовал свежие данные исследования «Экономика Рунета 2019-2020».
«Вклад экономики Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 триллиона рублей. При этом вклад основных сегментов составил 4,7 триллиона рублей. Рассмотрим вклад отдельных хабов: 4172,8 миллиарда рублей в российский бюджет принесла отрасль e-commerce, 314 миллиардов – маркетинг и реклама, 126, 8 миллиарда – вклад сегмента «инфраструктура и связь», - рассказал Плуготаренко.
Он отметил, что зафиксирован активный рост в секторе мобильной экономики. В свою очередь генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что платформа «Россия страна возможностей» объединяет многих людей.
Между тем, за последний год вырос индекс цифровой грамотности населения.
«Индекс цифровой грамотности населения вырос по сравнению с прошлым годом. Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных, что на 0,1 балла выше, чем у участников 2019 года», – сказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
Согласно приведенным исследованиям докладчиков, Россия занимает 14 место по уровню доступа к цифровым технологиям. Кроме того, 47% респондентов считают, что цифровизация приносит пользу всему обществу, а не только избранным.
«РИФ.онлайн» планирует стать одним из самых длительных форумов про интернет-бизнес — за пять месяцев будет проведено 100+ онлайн-секций, записано 200+ часов контента, который создадут 300+ спикеров.
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