РИАМО - 16 апр. Открытие российского интернет-форума «РИФ.Онлайн» прошло в онлайн-режиме, в панельной дискуссии приняли участие эксперты IT-отрасли, представители бизнеса и государственной власти.

Среди докладчиков: Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Алексей Волин (Минкомсвязь), Алексей Комиссаров (РСВ), Андрей Воробьев (КЦ доменов RU/ РФ), Карен Казарян (РАЭК), Василий Черный (Brand Analytics), Сергей Давыдов (НИУ ВШЭ), Борис Омельницкий (Яндекс), Андрей Ярных (Лаборатория Касперского), Антон Губницын (ТИАР-Центр), Иван Кургузов (РАЭК).

В рамках дискуссии Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, презентовал свежие данные исследования «Экономика Рунета 2019-2020».

«Вклад экономики Рунета в экономику России в 2019 году составил 6,4 триллиона рублей. При этом вклад основных сегментов составил 4,7 триллиона рублей. Рассмотрим вклад отдельных хабов: 4172,8 миллиарда рублей в российский бюджет принесла отрасль e-commerce, 314 миллиардов – маркетинг и реклама, 126, 8 миллиарда – вклад сегмента «инфраструктура и связь», - рассказал Плуготаренко.

Он отметил, что зафиксирован активный рост в секторе мобильной экономики. В свою очередь генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что платформа «Россия страна возможностей» объединяет многих людей.

«Это особенно актуально в условиях новых вызовов. Сейчас на платформе собрано 24 проекта, которые объединяют уже более 3,5 миллиона участников. 77% из них – молодые люди до 35 лет. Для нас очень важно продолжать продуктивное взаимодействие с IT-отраслью, чтобы давать возможность активным людям развиваться и наращивать свои компетенции», - отметил он.

Между тем, за последний год вырос индекс цифровой грамотности населения.

«Индекс цифровой грамотности населения вырос по сравнению с прошлым годом. Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных, что на 0,1 балла выше, чем у участников 2019 года», – сказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Согласно приведенным исследованиям докладчиков, Россия занимает 14 место по уровню доступа к цифровым технологиям. Кроме того, 47% респондентов считают, что цифровизация приносит пользу всему обществу, а не только избранным.

«РИФ.онлайн» планирует стать одним из самых длительных форумов про интернет-бизнес — за пять месяцев будет проведено 100+ онлайн-секций, записано 200+ часов контента, который создадут 300+ спикеров.