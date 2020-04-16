РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Региональный оператор «МСК-НТ» начал проводить дополнительную мойку контейнерного парка под давлением пара в контейнеромоечной машине ООО «Коммаш» в связи с пандемией коронавируса, сообщается в группе «ООО-МСК-НТ Чеховский-Филиал» в соцсети «ВКонтакте».

В условиях пандемии коронавируса регоператор ООО «МСК-НТ» продолжает ежедневно вывозить отходы с контейнерных площадок городских округов Подольск, Серпухов, Чехов, Протвино и Пущино. Работы по сбору, транспортировке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов проводят в соответствии с повышенными требованиями санитарной безопасности, а также рекомендациями Роспотребнадзора.

«В рамках проводимых работ компания ООО «МСК-НТ» реализует комплекс санитарных мероприятий, направленных на дезинфекцию мусоровывозящей техники и контейнерного парка. Ежедневно мусоровозы и контейнеры компании обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Дополнительно в плановом режиме проводят мойку контейнерного парка под давлением пара в контейнеромоечной машине ООО «Коммаш». После смены в обязательном порядке усиленно дезинфицируются рабочие места водителя и грузчика», - говорится в сообщении.

Особое внимание компания уделяет контролю состояния здоровья выходящих в рейс экипажей мусоровывозящей техники. Непосредственно перед выездом водители и грузчики мусоровозов проходят медицинский осмотр, на котором проверяют общее состояние здоровья и температуру сотрудников. Для безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции компания оснастила работников средствами индивидуальной защиты и персональными антисептиками. Принятые меры позволяют снизить риски инфицирования и обеспечить дальнейшую бесперебойную работу регоператора в период карантина.