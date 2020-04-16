РИАМО – 16 апр. Forbes опубликовал список богатейших женщин РФ, на первом месте – Елена Батурина, состояние которой оценивается в 1,3 миллиарда долларов, сообщает Газета.ru.

«Затем идет Татьяна Бакальчук — владелица Wildberries, ее состояние составляет 1 миллиард долларов. И следом — совладелица «Черкизова» Лидия Михайлова с 900 миллионами долларов», – говорится в материале.

В общем рейтинге данные предпринимательницы заняли 72, 93 и 107 места соответственно.

Четвертое место заняла инвестор Елена Рыболовлева с 600 миллионами долларов, на пятом месте – акционер «Прогресса» Ольга Белявцева, чье состояние оценивается в 500 миллионов долларов. Шестое место досталось владелице TPS Real Estate Лилии Ротенберг с состоянием примерно в 500 миллионов долларов.

Ранее Бакальчук потеряла первенство в рейтинге богатейших женщин России по причине падения курса рубля и коронавируса. Ее обогнала Батурина, которая прежде на протяжении многих лет была бессменным лидером данного списка. Батурина инвестирует в непубличные фонды и девелоперские проекты за рубежом.