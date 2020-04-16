РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 апр. В городском округе Щелково за сутки зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа 35 зараженных, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

«По данным на 15 апреля, количество заболевших в Щелкове составляло 27 человек, за прошедшие сутки выявлено еще восемь больных. Сейчас эта цифра составляет 35 человек», - говорится в сообщении.

Всего за сутки на территории Московской области выявили 467 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе составляет 3054 человека, из них 105 выздоровели и выписаны, 33 скончались.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.

Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.