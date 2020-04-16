РИАМО - 16 апр. Творческие работы жителей Дмитровского округа оказались среди победителей международного конкурса «Пасхальное яйцо — 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс-фестиваль прошел в 28 регионах России и Республике Казахстан и собрал более 14,5 тысячи декоративных работ.

«В конце марта жюри провело оценку творчества конкурсантов. Среди лучших — работы мастеров из Дмитровского округа», — говорится в сообщении.

В номинациях «Умелец» (возрастная группа 15-17 лет) первое место заняла Арина Ильина «Лицей № 4 города Дмитрова», «Вдохновение» (от 18 лет и старше) первое место — многодетная мама из Дмитрова Ольга Волнухина.

В возрастной группе 6-8 лет второе место присуждено Кириллу и Софье Черкановым из детского сада №78 «Мишутка» села Семеновское. За высокий уровень работ также отмечена Анастасия Волнухина из Дмитровской средней школы №10.