РИАМО - 16 апр. В целях безопасности во время распространения коронавирусной инфекции москвичам, выгуливающим собак, рекомендовали не давать незнакомцам гладить своего питомца, сообщил журналистам председатель комитета ветеринарии города Москвы, главный государственный ветеринарный инспектор столицы Алексей Сауткин.

«Не позволяйте незнакомцам гладить собаку или брать ее поводок и игрушки. Не ешьте, не пейте и не курите во время выгула собаки, потому что ваши руки во время прогулки недостаточно чистые», – сказал Сауткин.

Он напомнил, что во время режима самоизоляции ветеринарная помощь оказывается в первую очередь в экстренных случаях, а посещение клиник ограничено.

«Поэтому избегайте на прогулке действий, которые могут повлечь за собой травму питомца, оберегайте животное от заражения другими заболеваниями через чужие игрушки, еду с пола, питье из луж, от клещей и блох», - добавил Сауткин.

Коронавирусная инфекция передается от человека к человеку, а у кошек и собак роста респираторных заболеваний не наблюдается.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.