РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В частном секторе подмосковных Котельников восстановили наружное освещение, в частности, заменили светильники в нескольких микрорайонах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«За прошедшие две недели в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающая организация «НОРЕНС Групп» заменила четыре светильника - в микрорайоне Опытное Поле и на улице Новая, а также 29 осветительных элементов в микрорайонах Опытное Поле, Силикат, Ковровый и на Яничкином проезде», - говорится в сообщении.

Также организация устранила провисание проводов слаботочной и воздушной линий электропередач, ослабленного бандажа на воздушной линии общей длиной порядка 120 погонных метров на улице Строителей. Кроме того, устранили перекос фазных напряжений щита наружного освещения на Яничкином проезде, заменили неисправное реле времени.

По окончанию работ была восстановлена корректная работа порядка 45 опор линий наружного освещения на Яничкином проезде, Малой Колхозной улице и Полевому проезде.