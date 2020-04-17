РИАМО - 17 апр. Работы по модернизации автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) завершаются в цехе аммофоса №2 АО «Воскресенские минеральных удобрения», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Модернизация проводится в рамках действующей на предприятии долгосрочной программы и предусматривает переход на современные контроллеры Honeywell HC900 и SCADA систему Honeywell Experion.

«Переход со старой системы на новую проходит в рабочем цехе без длительных остановок технологического оборудования. Это требует предельного внимания и ответственности, как при разработке программного обеспечения, так и при его внедрении», – сказал главный метролог компании Юрий Петров.

Он добавил, что за решением этих непростых задач стоят люди, от которых зависит успех выполнения поставленных руководством завода целей. Среди них начальник цеха КИПиА П.А. Комаров, начальник участка А.Л. Шинарев, ведущий инженер Д.А. Корсаков, старший мастер С.Х. Хаджамбердыев. Большую помощь в реализации проекта оказывает замначальника по технологии Т.В. Смирнов и технологический персонал цеха аммофоса №2.

На новую систему управления переведено порядка 90% всех параметров контроля и управления технологическим процессом цеха аммофоса №2. К контроллерам Honeywell было подключено более 700 каналов состояния параметров управления механизмами и агрегатами, измерения различных физических величин, таких как температура, давление, расход, вибрация, частота вращения, а также информация о положении частей и механизмов.

Также были разработаны и внедрены новые мнемосхемы, благодаря чему автоматизированные рабочие места операторов цеха аммофоса №2 стали удобнее и информативнее.

Эти мероприятия проводились параллельно с частичной заменой устаревшего приборного парка цеха, линий связи и кроссового оборудования. Огромную работу в этом направлении провела бригада слесарей КИПиА под руководством Игоря Поцеюна.

Полный переход на новую систему управления запланирован на июнь 2020 года. С окончанием работ значительно снизятся риски внепланового простоя технологического оборудования, а также появится возможность выполнять программирование и ремонт контроллеров без их остановки за счет горячего резерва. В 2020 году также планируется приступить к выполнению работ по модернизации АСУ ТП цеха СКЦ и АСУ ТП цеха ЭФК-3.

По словам Петрова, благодаря высокой скоординированности работы специалистов цеха КИПиА и технологического персонала цеха аммофос №2, сложный и огромный объем работ удалось осуществить собственными силами, не прибегнув к помощи специализированных организаций, и тем самым сэкономив предприятию финансовые ресурсы, которые были направлены на выполнение других неотложных задач.