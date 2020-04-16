РИАМО - 16 апр. В столице пациентов с симптомами ОРВИ обяжут соблюдать режим изоляции на дому, так как это будет основанием для подозрения на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться напряженной, мы ежедневно фиксируем рост новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией, среди которых все меньше людей, которые приехали из-за рубежа. Вирус активно распространяется уже внутри города», — заявила Ракова.

По рекомендации клинического комитета власти столицы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на Covid-19, добавила она.

Ракова пояснила, что наблюдение за пациентами с ОРВИ будет такое же, как за теми, у кого подозрение на коронавирус. Они получат предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Врачи будут регулярно обзванивать их и следить за состоянием, что позволит вести динамические наблюдения в ежедневном режиме. Если состояние ухудшится, то медики будут оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации.

«Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем этим лицам в обязательном порядке будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в режиме изоляции 14 дней», — отметила Ракова.

По ее словам, такое постановление получат и все люди, проживающие с ними. Эти меры принимаются, чтобы избежать или сократить число тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции, а также для борьбы с распространением вируса и для безопасности москвичей.

Если будет подозрение на развитие пневмонии, то пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

Ранее в столице 45 зданий поликлиник переоборудовали под центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти центры работают круглосуточно, там провели 7 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки за три дня, и в 30% случаев были выявлены признаки вирусной пневмонии.

Новый алгоритм позволит минимизировать контакты потенциально заболевших вирусом людей, вовремя выявить заболевание и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в городе.

На данный момент в Москве зафиксировано 16 146 случаев коронавирусной инфекции. Из-за распространения коронавируса в столице действует режим повышенной готовности. Ограничена работа ряда предприятий и организаций, жители должны соблюдать домашний режим. Для поездок на транспорте необходимо обязательное наличие цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.