РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в четверг обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас был обнаружен недалеко от поселка Октябрьский городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Боеприпас был обнаружен местным жителем в поле недалеко от поселка Октябрьский. Спасателям пришлось пройти более 1,5 километра пешком, чтобы добраться до места расположения снаряда. Для того, чтобы взрывотехники смогли обезвредить боеприпас, работникам пожарно-спасательной части №232 пришлось спилить ближайшее дерево и вытащить из земли большую железобетонную плиту», - сказал заместитель начальника Люберецкого теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Иванов.

По словам начальника поисково-спасательного отряда №22 (взрывотехнический) Олега Совенкова, боеприпас был обезврежен на месте.

«Взрывотехники поисково-спасательного отряда №22 при осмотре боеприпаса обнаружили, что находкой оказался артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра времен Великой Отечественной войны. Мы приняли решение о проведении взрывных работ на месте, так как минимальное расстояние до жилых зон соответствовало техническим инструкциям», - заключил Совенков.